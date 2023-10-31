В окупованому Севастополі задимівся протичовновий корабель — фото та відео

У бухті Севастополя димить корабель

Місцевий Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомляє про те, що в Севастопольській бухті димить корабель.

При цьому зазначається, що дим не схожий на той, який виникає при запуску двигунів.

Канал допускає, що це може бути пожежа або тестування димової установки.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Того ж дня в Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Пізніше в Міноборони РФ заявили про збиття 8 ракет Storm Shadow. Перед цим Развожаєв казав тільки про «дві повітряні цілі».