В оккупированном Севастополе задымился противолодочный корабль — фото и видео

В бухте Севастополя дымит корабль

Местный телеграмм-канал “Крымский ветер” сообщает о том, что в Севастопольской бухте дымит корабль.

При этом отмечается, что дым не похож на тот, который возникает при запуске двигателей.

Канал допускает, что это может быть пожар или тест дымовой установки.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «двух воздушных целях».