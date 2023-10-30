В Севастополе раздались взрывы в бухте. Оккупанты заявили об атаке дронов

Что известно о взрывах в Севастополе

Два громких залпа прозвучали в Севастопольской бухте около 6:20, кроме этого заявлялось, что рейд из-за бухты перекрыт.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в бухте это якобы "табельная маскировка", которую используют военные. А ночью он сообщал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Кроме этого, по информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

По району обнаружения нанесено огненное поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий. Поделиться

Стоит отметить, что в 6:36 оккупанты перекрыли Крымский мост.

Находящихся на мосту и в зоне осмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя почти час движение возобновили.

Атаки беспилотников в Крыму

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Позже стало известно, что российский корабль "Павел Державин" был дважды атакован украинскими военными.