У Севастополі пролунали вибухи в бухті. Окупанти заявили про атаку дронів
Категорія
Події
Дата публікації

У Севастополі пролунали вибухи в бухті. Окупанти заявили про атаку дронів

Бухта
Джерело:  online.ua

Вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи. Сили Чорноморського флоту нібито відбивали атаку безпілотників.

Що відомо про вибухи в Севастополі

Два гучних залпи пролунали в Севастопольській бухті близько 6:20, крім цього заявлялось, що рейд через бухту перекрито.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що дим в бухті це нібито "табельне маскування", яке використовують військові. А вночі він повідомляв, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА.

Окрім цього, за інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери.

По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів

Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст. 

Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Майже через годину рух відновили.

Атаки безпілотників у Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них. 

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.

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