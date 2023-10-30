В Севастополе раздались взрывы. Оккупанты заявили о работе ПВО — фото

30 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Взрывы в Севастополе 30 октября

В Севастополе около 11.22 объявили воздушную тревогу. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что над городом якобы работала противовоздушная оборона, а дым в районе Севастопольской бухты вызван средствами маскировки.

Позже он заявил, что над Севастополем сбили две воздушные цели. Обломки якобы упали на территорию школы №27.

Telegram-канал "Крымский ветер" показал взрывы в городе.

Также известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. Задымление зафиксировали в нескольких местах – в районе Стрелковой бухты, бухты Голландия, в районе Южной бухты, площади Нахимова в Севастополе.

"Крымский ветер" также допускает возможную атаку на военный аэродром в поселке Новофедоровка.

Атака на ПВО в Крыму 30 октября

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

Кроме этого, утром 30 октября в Севастополе раздались громкие залпы. Это было якобы отражение атаки беспилотников Силами Черноморского флота.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дым в бухте - якобы "табельная маскировка", в ночь на 30 октября он сообщал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.