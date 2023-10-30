ВСУ уничтожили системы ПВО армии РФ в Крыму и возле Луганска
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили системы ПВО армии РФ в Крыму и возле Луганска

СтратКом ВСУ
ПВО
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Ночью 30 октября украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

ВСУ подтвердили атаку на ПВО россиян

В Страткоме ВСУ сообщили, что в ночь на 30 октября украинские военные успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма.

Также там заявили, что Силы обороны 25 октября уничтожили систему ПВО российских окупантов С-400 возле Луганска.

Взрывы в Крыму

Утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост также перекрыли.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.

Также в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Кроме того, в Евпатории и районе в ночь на 29 октября также был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

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