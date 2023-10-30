ЗСУ знищили системи ППО армії РФ у Криму та біля Луганська

ЗСУ підтвердили атаку на ППО росіян

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що в ніч на 30 жовтня українські військові успішно уразили стратегічний обʼєкт системи ППО на західному узбережжі Криму.

Також там заявили, що Сили оборони 25 жовтня знищили систему ППО російських окупантів С-400 біля Луганська.

Вибухи в Криму

Вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова.

Також у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Окрім цього, в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.