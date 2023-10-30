Україна атакувала ракетно-зенітний полк ППО РФ у Криму. Є поранені
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Україна атакувала ракетно-зенітний полк ППО РФ у Криму. Є поранені

рзк
Джерело:  online.ua

30 жовтня українські військові атакували ракетно-зенітний полк ППО РФ у Криму. За попередніми даними, поранено 17 російських військових.

Що відомо про атаку в Криму

Як повідомляють росЗМІ, вночі 30 жовтня ракетами атакували ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

В результаті атаки 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Українська сторона наразі не прокоментувала дану атаку.

Вибухи в Криму

Згідно з останніми даними, у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові ворожа протиповітряна оборона нібито змогла знищити 36 безпілотників.

Також в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них. 

Вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи. Сили Чорноморського флоту нібито відбивали атаку безпілотників.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що дим в бухті це нібито "табельне маскування", яке використовують військові. А вночі він повідомляв, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА.

Окрім цього 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.

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