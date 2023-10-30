Украина атаковала ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму. Есть раненые
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украина атаковала ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму. Есть раненые

РЗК
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Источник:  online.ua

30 октября украинские военные атаковали ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму. По предварительным данным, ранены 17 российских военных.

Что известно об атаке в Крыму

Как сообщают росСМИ, ночью 30 октября ракетами атаковали ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

В результате атаки 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

Украинская сторона пока не прокомментировала данную атаку.

Взрывы в Крыму

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Утром 30 октября в оккупированном Севастополе раздались громкие залпы. Силы Черноморского флота якобы отражали атаку беспилотников.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в бухте это якобы "табельная маскировка", которую используют военные. А ночью он сообщал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.

Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Позже стало известно, что российский корабль "Павел Державин" был дважды атакован украинскими военными.

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