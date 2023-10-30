У Севастополі пролунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО — фото

30 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російська окупаційна “адміністрація” заявила про роботу ППО і збиття двох цілей.

Вибухи у Севастополі 30 жовтня

У Севастополі близько 11:22 оголосили повітряну тривогу. Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв написав, що над містом нібито працювала протиповітряна оборона, а дим у районі Севастопольської бухти викликаний засобами маскування.

Пізніше він заявив, що над Севастополем збили дві повітряні цілі. Уламки нібито впали на територію школи №27.

Telegram-канал «Крымский ветер» показав вибухи у місті.

Також відомо про перекриття руху Кримським мостом. Задимлення зафіксували у кількох місцях - у районі Стрілецької бухти, бухти Голландія, у районі Південної бухти, площі Нахімова у Севастополі.

«Крымский ветер» також допускає можливу атаку на військовий аеродром у селищі Новофедорівка.

Атака на ППО у Криму 30 жовтня

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Окрім цоього, вранці 30 жовтня в Севастополі пролунали гучні залпи. Це було нібито відбиття атаки безпілотників Силами Чорноморського флоту.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що дим в бухті - нібито "табельне маскування", у ніч на 30 жовтня він повідомляв, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА.