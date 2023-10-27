Мешканці Севастополя повідомляють про підрив ще одного корабля РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Мешканці Севастополя повідомляють про підрив ще одного корабля РФ

корабель РФ "Володимир Козицький"
Джерело:  online.ua

Як повідомляють кримські Телеграм-канали, в окупованому Севастополі підірвався російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Володимир Козицький". Це могло статися ще 26 жовтня.

Флот РФ може не дорахуватися ще одного судна

За словами мешканців Криму, які стали свідками інциденту, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно "нарізав кола" останні кілька днів.

Окрім того, вони звернули увагу на те, що з машинного відділення судна повалив дим.

До корабля підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти, - йдеться в повідомленні.

У кримських Телеграм-каналах озвучили припущення, що жителі центру, півночі і району Стрілецької бухти в Севастополі могли чути підрив корабля, адже 26 жовтня пролунав глухий вибух із вібрацією.

Що наразі відомо про російський корабель "Володимир Козицький"

Як вдалося дізнатися журналістам, ключове завдання цього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г "Володимир Козицький" – пошук морських мін на дні.

Судна проєкту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середнє осідання – 1,6 м. Такі кораблі оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

На цьому тлі не можна також не загадати про те, що декілька тижнів тому в Чорному морі біля берегів Севастополя вибухнули два російські військові кораблі "Павел Державин" і "Буян".

Потужні атаки на них організували агенти СБУ та ВМС України.

У такий спосіб Україна поступово змушує флот РФ тікати з окупованого Криму та Чорного моря.

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