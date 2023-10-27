В Севастополе сообщают о подрыве еще одного корабля РФ

Как сообщают крымские телеграммы-каналы, в оккупированном Севастополе взорвался российский противоменный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий". Это могло произойти еще 26 октября.

Флот РФ может не досчитаться еще одного судна

По словам жителей Крыма, ставших свидетелями инцидента, корабль внезапно взорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где медленно "нарезал круги" последние несколько дней.

Кроме того, они обратили внимание на то, что из машинного отделения судна шел дым.

К кораблю подогнали буксир и оттащили его в сторону Стрелковой бухты, - сказано в сообщении. Поделиться

В крымских Телеграмм-каналах озвучили предположение, что жители центра, севера и района Стрелковой бухты в Севастополе могли слышно подрыв корабля, ведь 26 октября раздался глухой взрыв с вибрацией.

Что известно о российском корабле "Владимир Козицкий"

Как удалось узнать журналистам, ключевая задача разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" - поиск морских мин на дне.

Суда проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя просадка – 1,6 м. Такие корабли оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов. Поделиться

На этом фоне нельзя также не вспомнить о том, что несколько недель назад в Черном море у берегов Севастополя взорвались два российских военных корабля "Павел Державин" и "Буян".

Мощные атаки организовали агенты СБУ и ВМС Украины.

Таким образом, Украина постепенно заставляет флот РФ бежать из оккупированного Крыма и Черного моря.