В Севастополе снова раздается тревога и перекрыт Крымский мост
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Севастополе снова раздается тревога и перекрыт Крымский мост

Мост
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Севастополе вторично за утро объявили воздушную тревогу, оккупанты снова перекрыли Крымский мост.

Что происходит в Севастополе

О тревоге 1 ноября сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Внимание всем! Воздушная тревога! – написал Розвожаев.

Сообщается, что движение автотранспорта по незаконно построенному Крымскому мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, – говорится в сообщении.

Что известно об атаках по Крыму

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».

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