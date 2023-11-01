В Севастополе снова раздается тревога и перекрыт Крымский мост

Во временно оккупированном Севастополе вторично за утро объявили воздушную тревогу, оккупанты снова перекрыли Крымский мост.
Что происходит в Севастополе
О тревоге 1 ноября сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
Сообщается, что движение автотранспорта по незаконно построенному Крымскому мосту временно перекрыто.
Что известно об атаках по Крыму
Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.
Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.
Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".
Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.
По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.
Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».
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