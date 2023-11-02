В оккупированном Крыму раздался мощный взрыв под Джанкоем

В районе города Джанкой во временно оккупированном Крыму раздался взрыв 2 ноября. Местные заметили ракету.

Взрыв в Джанкое

В сети местные отмечают, что звук взрыва был громким и глухим.

О громком глухом взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики, говорится в публикации. Поделиться

Объяснений причин инцидента от официальных лиц пока нет. Кроме того, представители оккупационных "администраций" молчат об этом "хлопке" возле Джанкоя.

Позже в пабликах рассказали, что была замечена ракета в небе в Джанкойском районе. Местные жители уточнили, что это произошло в 12.06, а также прогремел "мощный взрыв".

Что известно об атаках по Крыму

Согласно последним данным, в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове вражеская противовоздушная оборона якобы смогла уничтожить 36 беспилотников.

Также в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Кроме этого, 13 октября в Севастополе слышали взрывы. В сети сообщили, что в Черном море взорвался малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Он является носителем крылатых ракет "Калибр".

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В тот же день в Севастополе раздались взрывы. Российская оккупационная "администрация" заявила о работе ПВО и сбитии двух целей.

Позже в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 ракет Storm Shadow. Перед этим Развожаев говорил только о «две воздушных целях».

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.