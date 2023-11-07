В разведке Эстонии оценили возможности ВСУ по освобождению Крыма

В ведомстве отметили, что у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.

Что думают эксперты об увольнении Крыма

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что у российской армии было достаточно времени, чтобы построить оборонительные линии, поэтому украинским Силам обороны будет трудно деоккупировать Крым.

Я не совсем в том положении, чтобы обсуждать украинские действия. Я могу сказать, что то, что вижу - ситуация очень тяжелая, - отметил глава разведывательного ведомства, комментируя вопрос о прогнозах хода боевых действий и контрнаступлении ВСУ в целом. Поделиться

Кивисельг отметил, что у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.

Что известно о военной стратегии Украины по освобождению Крыма

Данилов отметил, что Украина самостоятельно выберет способ освобождения оккупированного Россией полуострова.

На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии, - пояснил секретарь СНБО. Поделиться

Комментируя обстрелы Крыма, Данилов напомнил о ракетной программе, начатой в 2020 году. По словам секретаря СНБО, она дает свои плоды.