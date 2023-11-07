В разведке Эстонии оценили возможности ВСУ по освобождению Крыма

В ведомстве отметили, что у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.
Что думают эксперты об увольнении Крыма
Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что у российской армии было достаточно времени, чтобы построить оборонительные линии, поэтому украинским Силам обороны будет трудно деоккупировать Крым.
Кивисельг отметил, что у России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии, а также оккупанты имеют преимущество в воздухе на некоторых территориях.
Что известно о военной стратегии Украины по освобождению Крыма
Данилов отметил, что Украина самостоятельно выберет способ освобождения оккупированного Россией полуострова.
Комментируя обстрелы Крыма, Данилов напомнил о ракетной программе, начатой в 2020 году. По словам секретаря СНБО, она дает свои плоды.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-