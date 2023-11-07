У розвідці Естонії оцінили можливості ЗСУ щодо звільнення Криму

У відомстві зауважили, що Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії, а також окупанти мають перевагу в повітрі на деяких територіях.
Що думають експерти про звільнення Криму
Очільник естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що російська армія мала достатньо часу, щоб збудувати оборонні лінії, тому українським Силам оборони буде важко деокупувати Крим.
Ківісельг зауважив, що Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії, а також окупанти мають перевагу в повітрі на деяких територіях.
Що відомо про військову стратегію України щодо звільнення Криму
Данілов зазначив, що Україна самостійно обере спосіб звільненя окупованого Росією півострова.
Коментуючи обстріли Криму, Данілов нагадав про ракетну програму, започатковану у 2020 році. За словами секретаря РНБО, вона дає свої плоди.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-