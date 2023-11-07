У розвідці Естонії оцінили можливості ЗСУ щодо звільнення Криму

У відомстві зауважили, що Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії, а також окупанти мають перевагу в повітрі на деяких територіях.

Що думають експерти про звільнення Криму

Очільник естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що російська армія мала достатньо часу, щоб збудувати оборонні лінії, тому українським Силам оборони буде важко деокупувати Крим.

Я не зовсім у тому становищі, щоби обговорювати українські дії. Я можу сказати, що те, що бачу - ситуація дуже важка, – зазначив глава розвідувального відомства, коментуючи питання щодо прогнозів щодо перебігу бойових дій та контрнаступу ЗСУ в цілому. Поширити

Ківісельг зауважив, що Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії, а також окупанти мають перевагу в повітрі на деяких територіях.

Що відомо про військову стратегію України щодо звільнення Криму

Данілов зазначив, що Україна самостійно обере спосіб звільненя окупованого Росією півострова.

На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності, - пояснив секретар РНБО. Поширити

Коментуючи обстріли Криму, Данілов нагадав про ракетну програму, започатковану у 2020 році. За словами секретаря РНБО, вона дає свої плоди.