Оккупанты РФ начали перебрасывать в Крым технику для ремонта — АТЕШ

Партизаны зафиксировали очередную переброску техники РФ в Крыму. В этот раз АТЕШ приметили машину РЭМ-КЛ для проведения ремонта.
Военные РФ перебрасывают в Евпаторию ремонтную технику
АТЕШ зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.
Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.
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