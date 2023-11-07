Оккупанты РФ начали перебрасывать в Крым технику для ремонта — АТЕШ

Партизаны зафиксировали очередную переброску техники РФ в Крыму. В этот раз АТЕШ приметили машину РЭМ-КЛ для проведения ремонта.

Военные РФ перебрасывают в Евпаторию ремонтную технику

АТЕШ зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию «Товарная» в Евпатории.

Как отмечает партизанское движение, среди интересного – РЭМ-КЛ, предназначенная для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.

Силы обороны Украины систематически выводят из строя боевую технику России. Поэтому все чаще оккупанты подвозят разнообразные средства для ремонта оставшегося. Но можем заранее сказать, что эвакуировать и ремонтировать придется только кучу металла, – отметили в АТЕШ. Поделиться

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.