АТЕШ зафиксировал в Крыму перемещение устаревших РСЗО российских оккупантов — видео

По данным партизан, захватчики перевозили 3 установки РСЗО БМ-27 "Ураган", которым почти 50 лет. Также в колонне заметили 8 единиц гаубиц "Д-30", ранее снятых с вооружения.

Армия РФ бросает на фронт советскую технику из Крыма

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали перемещение устаревшей военной техники российских оккупантов. Они стягивают ее со складов на фронт.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского партизанского движения АТЕШ.

Представители сил сопротивления заметили движение колонны по дороге Т0108 в сторону Черноморска. Перед этим эшелон с техникой прибыл на выгрузку на железнодорожную станцию "Евпатория-товарная".

По данным партизан, российские оккупанты перевозили 3 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган", модификации 1975 года.

Также в колонне зафиксировали 8 единиц гаубиц "Д-30". Эти пушки раньше были сняты с вооружения.

В АТЕШ отмечают, что захватчики продолжают доставать из своих складов всю старую технику, которая "вряд ли обслуживалась должным образом".

Такой оборот событий приводит к мнению, что их ресурсы заканчиваются, и их поражение становится лишь вопросом времени, - говорится в публикации. Поделиться

Движение сопротивления АТЕШ работает в глубоком русском тылу

Во вторник, 31 октября, стало известно, что партизанское движение АТЕШ набирает новых агентов в Костроме.

Об этом партизаны сообщают в Telegram.

Активисты движения "Атеш" расклеили в Костроме открытки. Мы ожидаем большое количество новых агентов из этого города. Чем больше людей присоединится к нам, тем быстрее придет мир. Мы дадим бой режиму Путина! Присоединяйтесь к нам и содействуйте победе, – пишут партизаны. Поделиться

Кострома – административный центр Костромской области, обширный порт на реке Волга. В российском городе проживает более 277 тыс. жителей.

Кстати, Кострома расположена всего в 330 км от Москвы.