За даними партизанів, загарбники перевозили 3 установки РСЗВ БМ-27 "Ураган", яким майже 50 років. Також у колоні помітили 8 одиниць гаубиць "Д-30", раніше знятих з озброєння.
Армія РФ кидає на фронт радянську техніку з Крима
У тимчасово окупованому Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських окупантів. Вони стягують її зі складів на фронт.
Про це повідомляє Telegram-канал кримського партизанського руху АТЕШ.
Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".
За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.
Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.
В АТЕШ зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".
Рух спротиву АТЕШ працює у глибокому російському тилу
У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що партизанський рух АТЕШ набирає нових агентів у Костромі.
Про це партизани повідомляють у Telegram.
Кострома – адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис жителів.
До речі, Кострома розташована всього за 330 км від Москви.
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