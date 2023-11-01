АТЕШ зафіксував у Криму переміщення застарілих РСЗВ російських окупантів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ зафіксував у Криму переміщення застарілих РСЗВ російських окупантів — відео

РСЗВ Ураган
Джерело:  АТЕШ

За даними партизанів, загарбники перевозили 3 установки РСЗВ БМ-27 "Ураган", яким майже 50 років. Також у колоні помітили 8 одиниць гаубиць "Д-30", раніше знятих з озброєння.

Армія РФ кидає на фронт радянську техніку з Крима

У тимчасово окупованому Криму зафіксували переміщення застарілої військової техніки російських окупантів. Вони стягують її зі складів на фронт.

Про це повідомляє Telegram-канал кримського партизанського руху АТЕШ.

Представники сил спротиву помітили рух колони дорогою Т0108 у бік Чорноморська. Перед цим ешелон із технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".

За даними партизанів, російські окупанти перевозили 3 установки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років.

Також у колоні зафіксували 8 одиниць гаубиць "Д-30". Ці гармати раніше були зняті з озброєння.

В АТЕШ зазначають, що загарбники продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка "навряд чи обслуговувалась належним чином".

Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу, - йдеться в публікації.

Рух спротиву АТЕШ працює у глибокому російському тилу

У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що партизанський рух АТЕШ набирає нових агентів у Костромі.

Про це партизани повідомляють у Telegram.

Активісти руху "Атеш" розклеїли в Костромі листівки. Ми очікуємо велику кількість нових агентів з цього міста. Чим більше людей приєднається до нас, тим швидше настане мир. Ми дамо бій режиму Путіна! Приєднуйтесь до нас і сприяйте перемозі, – пишуть партизани.

Кострома – адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис жителів.

До речі, Кострома розташована всього за 330 км від Москви.

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