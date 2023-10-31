Бій режиму Путіна. АТЕШ вже рекрутить агентів у Росії

Рух спротиву АТЕШ вербуватиме прихильників за 330 км від Москви – у російській Костромі.
Рух спротиву АТЕШ працює у глибокому російському тилу
У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що партизанський рух АТЕШ набирає нових агентів у Костромі.
Про це партизани повідомляють у Telegram.
Кострома – адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис жителів.
До речі, Кострома розташована всього за 330 км від Москви.
Партизани знайшли у РФ завод з виготовлення ракет
Як зазначають в АТЕШ, агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.
Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.
За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Вони додали, що "здобувають нові подробиці й працюють над припиненням його діяльності".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-