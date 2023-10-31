Бій режиму Путіна. АТЕШ вже рекрутить агентів у Росії

Рух спротиву АТЕШ вербуватиме прихильників за 330 км від Москви – у російській Костромі.

Рух спротиву АТЕШ працює у глибокому російському тилу

У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що партизанський рух АТЕШ набирає нових агентів у Костромі.

Про це партизани повідомляють у Telegram.

Активісти руху "Атеш" розклеїли в Костромі листівки. Ми очікуємо велику кількість нових агентів з цього міста. Чим більше людей приєднається до нас, тим швидше настане мир. Ми дамо бій режиму Путіна! Приєднуйтесь до нас і сприяйте перемозі, – пишуть партизани. Поширити

Кострома – адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис жителів.

До речі, Кострома розташована всього за 330 км від Москви.

Партизани знайшли у РФ завод з виготовлення ракет

Як зазначають в АТЕШ, агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Вони додали, що "здобувають нові подробиці й працюють над припиненням його діяльності".