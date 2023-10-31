Бой режиму Путина. АТЕШ уже рекрутит агентов в России

Движение сопротивления АТЕШ будет вербовать поклонников в 330 км от Москвы – в российской Костроме.

Движение сопротивления АТЕШ работает в глубоком русском тылу

Во вторник, 31 октября, стало известно, что партизанское движение АТЕШ набирает новых агентов в Костроме.

Об этом партизаны сообщают в Telegram.

Активисты движения "Атеш" расклеили в Костроме листовки. Мы ожидаем большое количество новых агентов из этого города. Чем больше людей присоединится к нам, тем быстрее придет мир. Мы дадим бой режиму Путина! Присоединяйтесь к нам и содействуйте победе, – пишут партизаны. Поделиться

Кострома – административный центр Костромской области, большой порт на реке Волга. В российском городе проживает более 277 тыс жителей.

Кстати, Кострома расположена всего в 330 км от Москвы.

Партизаны нашли в РФ завод по изготовлению ракет

Как отмечают в АТЕШ, агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.

Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.

По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Они добавили, что "добывают новые подробности и работают над прекращением его деятельности".