Движение сопротивления АТЕШ будет вербовать поклонников в 330 км от Москвы – в российской Костроме.
Движение сопротивления АТЕШ работает в глубоком русском тылу
Во вторник, 31 октября, стало известно, что партизанское движение АТЕШ набирает новых агентов в Костроме.
Об этом партизаны сообщают в Telegram.
Кострома – административный центр Костромской области, большой порт на реке Волга. В российском городе проживает более 277 тыс жителей.
Кстати, Кострома расположена всего в 330 км от Москвы.
Партизаны нашли в РФ завод по изготовлению ракет
Как отмечают в АТЕШ, агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.
Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.
По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Они добавили, что "добывают новые подробности и работают над прекращением его деятельности".
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