Партизаны АТЕШ обнаружили ПВО и склад с боекомплектом в Крыму

Партизаны обнаружили ПВО российских войск у временно оккупированного Симферополя (Крым). И не только ее.
Партизаны обнаружили систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района
Как отмечают партизаны, неподалеку возможно расположена и радиолокационная станция (РЛС), которая координирует воздушные цели.
ПВО окупантов в Крыму
В последнее время российские войска "нашпиговывают" временно оккупированный Крым системами ПВО и бетонными заграждениями типа "зубов дракона". В частности, была зафиксирована переброска систем ПВО в Симферополь. Ранее партизаны зафиксировали опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.
К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.
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