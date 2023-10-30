Партизаны АТЕШ обнаружили ПВО и склад с боекомплектом в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ обнаружили ПВО и склад с боекомплектом в Крыму

партизанф
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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили ПВО российских войск у временно оккупированного Симферополя (Крым). И не только ее.

Партизаны обнаружили систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района

Наши агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с боекомплектом возле села Мазанка Симферопольского района, говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, неподалеку возможно расположена и радиолокационная станция (РЛС), которая координирует воздушные цели.

Территория очень хорошо охраняется, – констатировали в "Атеше".

ПВО окупантов в Крыму

В последнее время российские войска "нашпиговывают" временно оккупированный Крым системами ПВО и бетонными заграждениями типа "зубов дракона". В частности, была зафиксирована переброска систем ПВО в Симферополь. Ранее партизаны зафиксировали опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.

К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму. Интересно, что недавно российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории.

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