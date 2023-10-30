Военные РФ разместили ПВО на территории нефтебазы в Феодосии – АТЕШ

Российские захватчики разместили систему противовоздушной обороны на территории нефтебазы во временно оккупированной Феодосии.
Партизаны обнаружили новое месторасположение ПВО россиян
Как сообщается, агенты АТЕШ обнаружили размещение средств противовоздушной обороны "Панцирь С1" на территории нефтебазы в Феодосии. Также неподалеку находится база военной техники.
Что известно о взрывах в Крыму
Утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост также перекрыли.
Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.
Позже стало известно, что во временно оккупированном Крыму атаковали российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова.
В результате чего украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западном побережье временно оккупированного Крыма.
Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.
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