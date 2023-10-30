Військові РФ розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ розмістили ППО на території нафтобази у Феодосії — АТЕШ

Нафтобаза
Джерело:  АТЕШ

Російські загарбники розмістили систему протиповітряної оборони на території нафтобази у тимчасово окупованій Феодосії.

Партизани виявили нове місце розташування ППО росіян

Як повідомляється, агенти АТЕШ виявили розміщення засобів протиповітряної оборони "Панцир С1" на території нафтобази у Феодосії. Також неподалік розміщена база військової техніки.

Розташування ППО на нафтобазі демонструє не лише проблеми з паливом на півострові, а й вказує на важливість цього об'єкта для рашистів та їхнє прагнення захистити його від можливих атак Сил оборони України, - зазначили партизани.

Що відомо про вибухи в Криму

Вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова.

Внаслідок чого українські бійці успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

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