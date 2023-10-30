Партизани АТЕШ виявили ППО та склад із боєкомплектом у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ виявили ППО та склад із боєкомплектом у Криму

Партизани
Джерело:  АТЕШ

Партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим). І не лише її.

Партизани виявили систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району

Наші агенти помітили ворожу систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району, - йдеться у повідомленні.

Як відзначають партизани, неподалік можливо розміщена і станція радіолокації (РЛС), яка координує повітряні цілі.

Територія дуже добре охороняється, - констатували в "Атеш".

ППО окупантів у Криму

Останнім часом російські війська "нашпиговують" тимчасово окупований Крим системами ППО та бетонними загородженнями на кшталт "зубів дракона". Зокрема, було зафіксовано перекидання систем ППО до Сімферополя. Раніше партизани зафіксували перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя.

До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

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