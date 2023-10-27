Партизани знайшли ППО та склад із боєкомплектом біля Сімферополя — АТЕШ

Партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя. Окрім цього вони знайшли склад із боєкомплектом.

Де армія РФ розташувала ППО та техніку

За даними партизанів, ворожа система ППО та склад із боєкомплектом окупанти розташували біля села Мазанка Сімферопольського району.

Як відзначають партизани, неподалік можливо розміщена і станція радіолокації (РЛС), яка координує повітряні цілі.

Територія дуже добре охороняється, - констатували в "Атеш". Поширити

Що відомо про ППО окупантів у Криму

Останнім часом російські війська облаштовують тимчасово окупований Крим системами ППО та бетонними загородженнями на кшталт "зубів дракона".

Зокрема, було зафіксовано перекидання систем ППО до Сімферополя. Раніше партизани зафіксували перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя.

Окрім цього підрозділи армії РФ ховають свою техніку у Криму біля залізничних станцій, боячись ударів України.

Зосередження техніки було помічено біля залізничних станцій: Остряково, Джанкой, Сімферополь Вантажної та інших.

Такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування у бік фронту. Перевозити склади військовою технікою вони намагаються лише вночі, – заявили АТЕШ. Поширити

Також росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої тимчасового окупованого Криму. Крім того, ворог активно працює над укріпленням міста.