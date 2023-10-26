Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої — АТЕШ

Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої тимчасового окупованого Криму. Крім того, ворог активно працює над укріпленням міста.
Що відомо про перекидання техніки ВС РФ
Вказується, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у "м'ясних штурмах".
У Джанкої недорахувалися солдатів РФ: що сталося
За словами представників партизанського руху АТЕШ, у тимчасово окупованому Джанкої зникли російські вояки. Таємниче зникнення загарбників уже почала розслідувати військова поліція.
Як повідомляють партизани АТЕШ, їм вдалося зафіксувати прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой.
Майбутнє “гарматне м’ясо” ніхто не годує та не вважає за людей.
Окрім того, вдалося дізнатися, що в місто терміново приїхали підрозділи військової поліції з метою забезпечення безпеки особового складу окупантів.
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