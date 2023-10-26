Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої — АТЕШ

техніка
Джерело:  АТЕШ

Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої тимчасового окупованого Криму. Крім того, ворог активно працює над укріпленням міста.

Що відомо про перекидання техніки ВС РФ

Наші агенти в Джанкої повідомляють про перекидання великої кількості особового складу та техніки противника на місцевий аеродром, – йдеться в повідомленні.

Вказується, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у "м'ясних штурмах".

Також наші агенти в рядах армії Росії повідомляють, що орки активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами, – повідомили в "Атеш".

У Джанкої недорахувалися солдатів РФ: що сталося

За словами представників партизанського руху АТЕШ,  у тимчасово окупованому Джанкої зникли російські вояки. Таємниче зникнення загарбників уже почала розслідувати військова поліція.

Як повідомляють партизани АТЕШ, їм вдалося зафіксувати прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой.

Майбутнє “гарматне м’ясо” ніхто не годує та не вважає за людей.

Окрім того, вдалося дізнатися, що в місто терміново приїхали підрозділи військової поліції з метою забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, усіх військовослужбовців РФ зобов'язали пересуватися містом групами. Наші агенти продовжують працювати всередині армії РФ. Наші зарплати їм подобаються більше за російські, – розповідають представники АТЕШ.

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