Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої — АТЕШ

Росіяни перекидають велику кількість особового складу та техніки на аеродром у Джанкої тимчасового окупованого Криму. Крім того, ворог активно працює над укріпленням міста.

Що відомо про перекидання техніки ВС РФ

Наші агенти в Джанкої повідомляють про перекидання великої кількості особового складу та техніки противника на місцевий аеродром, – йдеться в повідомленні. Поширити

Вказується, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у "м'ясних штурмах".

Також наші агенти в рядах армії Росії повідомляють, що орки активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами, – повідомили в "Атеш". Поширити

У Джанкої недорахувалися солдатів РФ: що сталося

За словами представників партизанського руху АТЕШ, у тимчасово окупованому Джанкої зникли російські вояки. Таємниче зникнення загарбників уже почала розслідувати військова поліція.

Як повідомляють партизани АТЕШ, їм вдалося зафіксувати прибуття нової партії мобілізованих у Джанкой.

Майбутнє “гарматне м’ясо” ніхто не годує та не вважає за людей.

Окрім того, вдалося дізнатися, що в місто терміново приїхали підрозділи військової поліції з метою забезпечення безпеки особового складу окупантів.