У армії РФ виникли проблеми з паливом через штурм біля Авдіївки — АТЕШ

У російських військових виникли проблеми з логістикою. Ворог підвозить пальне із глибокого тилу російських регіонів.

Військові РФ мають проблеми з паливом

Збройні сили РФ масово перекидають різну військову техніку та автоцистерни через Маріуполь Донецької області.

"Атеш" фіксує проблеми з паливом у росіян у Маріуполі, — йдеться у повідомленні. Поширити

Агенти українського підпілля зазначили, що разом із представниками "Маріуполь.Спротив" зафіксували масове перекидання російської військової техніки та автоцистерн через Маріуполь, які прямували в бік Запорізької області.

Партизани переконані, що це пов'язано з активізацією штурму російських військових у районі Авдіївки Донецької області та ускладненням логістики.

"Атеш" наголосив, що ворогу доводиться підвозити пальне із глибокого тилу регіонів РФ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.