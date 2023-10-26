У армії РФ виникли проблеми з паливом через штурм біля Авдіївки — АТЕШ

У російських військових виникли проблеми з логістикою. Ворог підвозить пальне із глибокого тилу російських регіонів.
Військові РФ мають проблеми з паливом
Збройні сили РФ масово перекидають різну військову техніку та автоцистерни через Маріуполь Донецької області.
Агенти українського підпілля зазначили, що разом із представниками "Маріуполь.Спротив" зафіксували масове перекидання російської військової техніки та автоцистерн через Маріуполь, які прямували в бік Запорізької області.
Партизани переконані, що це пов'язано з активізацією штурму російських військових у районі Авдіївки Донецької області та ускладненням логістики.
"Атеш" наголосив, що ворогу доводиться підвозити пальне із глибокого тилу регіонів РФ.
Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині
Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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