У армії РФ виникли проблеми з паливом через штурм біля Авдіївки — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

У армії РФ виникли проблеми з паливом через штурм біля Авдіївки — АТЕШ

Армія РФ
Джерело:  АТЕШ

У російських військових виникли проблеми з логістикою. Ворог підвозить пальне із глибокого тилу російських регіонів.

Військові РФ мають проблеми з паливом

Збройні сили РФ масово перекидають різну військову техніку та автоцистерни через Маріуполь Донецької області.

"Атеш" фіксує проблеми з паливом у росіян у Маріуполі, — йдеться у повідомленні.

Агенти українського підпілля зазначили, що разом із представниками "Маріуполь.Спротив" зафіксували масове перекидання російської військової техніки та автоцистерн через Маріуполь, які прямували в бік Запорізької області.

Партизани переконані, що це пов'язано з активізацією штурму російських військових у районі Авдіївки Донецької області та ускладненням логістики.

"Атеш" наголосив, що ворогу доводиться підвозити пальне із глибокого тилу регіонів РФ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!

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