В армии РФ возникли проблемы с топливом из-за штурма возле Авдеевки — АТЕШ

У русских военных возникли проблемы с логистикой. Враг подвозит горючее из глубочайшего тыла русских регионов.
У военных РФ возникли проблемы с топливом
Вооруженные силы РФ массово перекидывают разную военную технику и автоцистерны через Мариуполь Донецкой области.
Агенты украинского подполья отметили, что вместе с представителями "Мариуполь.Спротив" зафиксировали массовую переброску российской военной техники и автоцистерн через Мариуполь, направлявшиеся в сторону Запорожской области.
Партизаны убеждены, что это связано с активизацией штурма российских военных в районе Авдеевки Донецкой области и усложнением логистики.
"Атеш" подчеркнул, что врагу приходится подвозить горючее из глубокого тыла регионов РФ.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.
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