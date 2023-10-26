В армии РФ возникли проблемы с топливом из-за штурма возле Авдеевки — АТЕШ

У русских военных возникли проблемы с логистикой. Враг подвозит горючее из глубочайшего тыла русских регионов.

У военных РФ возникли проблемы с топливом

Вооруженные силы РФ массово перекидывают разную военную технику и автоцистерны через Мариуполь Донецкой области.

"Атеш" фиксирует проблемы с топливом у россиян в Мариуполе, говорится в сообщении. Поделиться

Агенты украинского подполья отметили, что вместе с представителями "Мариуполь.Спротив" зафиксировали массовую переброску российской военной техники и автоцистерн через Мариуполь, направлявшиеся в сторону Запорожской области.

Партизаны убеждены, что это связано с активизацией штурма российских военных в районе Авдеевки Донецкой области и усложнением логистики.

"Атеш" подчеркнул, что врагу приходится подвозить горючее из глубокого тыла регионов РФ.

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.