Армия РФ потеряла уже более сотни единиц техники под Авдеевкой – аналитики

Российские военные продолжают нести потери во время наступления на Авдеевку. Так, оккупанты потеряли более 109 единиц техники с 10 по 20 октября.

Какие потери армии РФ в районе Авдеевки

Украинский офицер запаса отметил, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, ​​Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и других транспортных средств.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин у Авдеевки.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

24 октября российский военный блоггер заявил, что украинские силы контратаковали и оттеснили российские силы от Бердичи (10 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска 25 октября вели наступательные действия в районе Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Красногоровки (5 км северо-западнее Авдеевки).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Степного (3 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевки, Тоненького (5 км западнее Авдеевки), Северного (6 км западнее Авдеевки) и Невельского (13 км юго-западнее) от Авдеевки).

Известный российский военный блоггер 25 октября заявил, что российские войска добились "серьезного тактического успеха" на подступах к Авдеевке и близ Степного и продвинулись к железнодорожному пути к северу от Авдеевки.

Другой российский блоггер заявил, что российские войска продвигаются от Красногоровки до Новокалинового (7 км к северу от Авдеевки).

Российские силы утверждают, что контролируют террикон Авдеевки, как и украинский военный наблюдатель. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления и сообщил, что он является спорной "серой зоной".

По информации руководителя Авдиевской МВА Виталия Барабаша, преступная армия продолжает массированные обстрелы в районе города и по самому городу, однако для проведения атак уже преимущественно использует пехоту с минимальным количеством бронетехники.