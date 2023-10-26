Армія РФ втратила вже понад сотню одиниць техніки під Авдіївкою — аналітики

Російські військові продовжують зазнавати втрат під час наступу на Авдіївку. Так, окупанти втратили понад 109 одиниць техніки з 10 по 20 жовтня.

Які втрати армії РФ в районі Авдіївки

Український офіцер запасу зазначив, що більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2 та МТ-ЛБ; танки Т-72, ​​Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.

Він також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Два інші незалежних джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин біля Авдіївки.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

24 жовтня російський військовий блогер заявив, що українські сили контратакували та відтіснили російські сили від Бердичі (10 км на північний захід від Авдіївки).

Російські війська 25 жовтня вели наступальні дії в районі Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Авдіївки, Тоненького (5 км на захід від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки) та Невельського (13 км на південний захід від Авдіївки).

Відомий російський військовий блогер 25 жовтня заявив, що російські війська досягли "серйозного тактичного успіху" на підступах до Авдіївки та поблизу Степового та просунулися до залізничної колії на північ від Авдіївки.

Інший російський блогер заявив, що російські війська просуваються від Красногорівки до Новокалинового (7 км на північ від Авдіївки).

Російські сили стверджують, що контролюють терикон Авдіївки, як і український військовий спостерігач. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував ці заяви та повідомив, що він є спірною "сірою зоною".

За інформацією керівника Авдїівської МВА Віталія Барабаша, злочинна армія продовжує масовані обстріли в районі міста і по самому місту, однак для проведення атак вже переважно використовує піхоту із мінімальною кількістю бронетехніки.