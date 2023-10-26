Россияне перебрасывают большое количество личного состава и техники на аэродром в Джанкое — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне перебрасывают большое количество личного состава и техники на аэродром в Джанкое — АТЕШ

техника
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Источник:  АТЕШ

Россияне опрокидывают большое количество личного состава и техники на аэродром в Джанкое временного оккупированного Крыма. Кроме того, враг активно работает над укреплением города.

Что известно о опрокидывании техники ВС РФ

Наши агенты в Джанкое сообщают о опрокидывании большого количества личного состава и техники противника на местный аэродром, говорится в сообщении.

Указывается, что оттуда мобилизованные отправляются на фронт, где они гибнут в "мясных штурмах".

Также наши агенты в рядах армии России сообщают, что орки активно работают над укреплением Джанкоя инженерными сооружениями, сообщили в "Атеше".

В Джанкое недосчитались солдат РФ: что произошло

По словам представителей партизанского движения АТЕШ, во временно оккупированном Джанкое исчезли российские воины. Таинственное исчезновение захватчиков уже начало расследование военной полиции.

Как сообщают партизаны АТЕШ, им удалось зафиксировать прибытие новой партии, мобилизованной в Джанкой.

Будущее "пушечное мясо" никто не кормит и не считает людьми.

Кроме того, удалось узнать, что в город срочно приехали подразделения военной полиции с целью обеспечения безопасности личного состава окупантов.

Это связано с исчезновением военных в городе. В этой связи, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами. Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских, – рассказывают представители АТЕШ.

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