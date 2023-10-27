Партизаны нашли ПВО и склад с боекомплектом возле Симферополя – АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны нашли ПВО и склад с боекомплектом возле Симферополя – АТЕШ

ПВО
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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили ПВО российских войск у временно оккупированного Симферополя. Кроме того, они нашли склад с боекомплектом.

Где армия РФ разместила ПВО и технику

По данным партизан, враждебная система ПВО и склад с боекомплектом оккупанты разместили возле села Мазанка Симферопольского района.

Как отмечают партизаны, неподалеку возможно расположена и радиолокационная станция (РЛС), которая координирует воздушные цели.

Территория очень хорошо охраняется, – констатировали в "Атеше".

Что известно о ПВО оккупантов в Крыму

В последнее время российские войска обустраивают временно оккупированный Крым системами ПВО и бетонными заграждениями типа "зубов дракона".

В частности, была зафиксирована переброска систем ПВО в Симферополь. Ранее партизаны зафиксировали опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя.

Кроме этого, подразделения армии РФ прячут свою технику в Крыму возле железнодорожных станций, боясь ударов Украины.

Сосредоточение техники было замечено на железнодорожных станциях: Остряково, Джанкой, Симферополь Грузовой и других.

Такой метод позволяет оккупантам избежать большой концентрации техники, а также оперативно осуществлять погрузку техники для транспортировки в сторону фронта. Перевозить склады военной техникой они пытаются ночью, – заявили АТЕШ.

Также россияне опрокидывают большое количество личного состава и техники на аэродром в Джанкое временного оккупированного Крыма. Кроме того, враг активно работает над укреплением города.

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