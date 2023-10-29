АТЕШ дізнався координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети

Представники партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що виявили у Челябінську виробництво ракет, а також навели координати.
Партизани знайшли у РФ завод з виготовлення ракет
Як зазначають в “АТЕШ”, агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.
Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.
За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
Вони додали, що "здобувають нові подробиці й працюють над припиненням його діяльності".
У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод
Як стверджується на сайті уряду Москви, завод збудували за "рекордні" вісім із половиною місяців.
За словами гендиректора "Алмаз-Антей" Яна Новікова, концерн розраховує запустити виробництво ракет до жовтня 2024 року.
"Важные истории" зазначають, що індустріальний парк "Руднєво", на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (судячи з "Яндекс Карт", до найближчого будинку менш ніж 500 метрів).
Будівництво парку почалося наприкінці 2020-го, перші 16 корпусів завершили за два роки. Передбачалося, що основний кістяк технопарку складуть підприємства у сферах будівництва, авіації та електронної промисловості.
У листопаді 2022 року уряд Москви повідомив про рішення організувати тут полігон для випробування безпілотників площею 100 гектарів. Заради нього в жовтні таємно ночами почали вирубувати охоронювану природну територію "Косинський".
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