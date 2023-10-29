АТЕШ дізнався координати нового заводу в РФ, де виготовляють ракети

Представники партизанського руху "АТЕШ" повідомили, що виявили у Челябінську виробництво ракет, а також навели координати.

Партизани знайшли у РФ завод з виготовлення ракет

Як зазначають в “АТЕШ”, агенти з Челябінська доповідають, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу.

Повідомляється, що підприємство стрімко розростається: будуються нові цехи, набирається новий персонал. Чисельність персоналу на заводі збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

За даними партизанів, точні координати заводу: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Вони додали, що "здобувають нові подробиці й працюють над припиненням його діяльності".

У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод

Як стверджується на сайті уряду Москви, завод збудували за "рекордні" вісім із половиною місяців.

За словами гендиректора "Алмаз-Антей" Яна Новікова, концерн розраховує запустити виробництво ракет до жовтня 2024 року.

"Важные истории" зазначають, що індустріальний парк "Руднєво", на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (судячи з "Яндекс Карт", до найближчого будинку менш ніж 500 метрів).

Будівництво парку почалося наприкінці 2020-го, перші 16 корпусів завершили за два роки. Передбачалося, що основний кістяк технопарку складуть підприємства у сферах будівництва, авіації та електронної промисловості.

У листопаді 2022 року уряд Москви повідомив про рішення організувати тут полігон для випробування безпілотників площею 100 гектарів. Заради нього в жовтні таємно ночами почали вирубувати охоронювану природну територію "Косинський".