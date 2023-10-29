АТЕШ узнал координаты нового завода в РФ, где производят ракеты
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ узнал координаты нового завода в РФ, где производят ракеты

Ракета
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Источник:  АТЕШ

Представители партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что обнаружили в Челябинске производство ракет, а также привели координаты.

Партизаны нашли в РФ завод по изготовлению ракет

Как отмечают в АТЕШ, агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.

Сообщается, что предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.

По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Они добавили, что "добывают новые подробности и работают над прекращением его деятельности".

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как утверждается на сайте правительства Москвы, завод построили за "рекордные" восемь с половиной месяцев.

По словам гендиректора Алмаз-Антей Яна Новикова, концерн рассчитывает запустить производство ракет до октября 2024 года.

"Важные истории" отмечают, что индустриальный парк "Руднево", на территории которого планируют запустить производство ракет, расположен в непосредственной близости к жилым домам (судя по "Яндекс Картам", в ближайший дом менее 500 метров).

Строительство парка началось в конце 2020-го, первые 16 корпусов завершили через два года. Предполагалось, что основной остов технопарка составят предприятия в сферах строительства, авиации и электронной промышленности.

В ноябре 2022 года правительство Москвы сообщило о решении организовать здесь полигон для испытания беспилотников площадью 100 гектаров. Ради него в октябре тайно по ночам начали вырубать охраняемую природную территорию "Косинский".

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