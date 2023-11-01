В Херсонской области военные РФ переодеваются в гражданских. АТЕШ назвал причину

Российские оккупанты начали переодеваться в гражданскую одежду, пытаясь скрыться от партизан.
Российские военные начали прятаться от партизан
Как сообщают партизаны, на территории левого берега Днепра Херсонской области российские военнослужащие все чаще появляются в гражданской одежде вместо камуфляжа.
Как объясняют в "Атеше", одна из причин такого решения – страх перед местным населением.
Какая ситуация на Херсонском направлении
По данным, собранным экспертами Института изучения войны, украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.
В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.
На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.
Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-