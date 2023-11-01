В Херсонской области военные РФ переодеваются в гражданских. АТЕШ назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсонской области военные РФ переодеваются в гражданских. АТЕШ назвал причину

Армия РФ
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Источник:  АТЕШ

Российские оккупанты начали переодеваться в гражданскую одежду, пытаясь скрыться от партизан.

Российские военные начали прятаться от партизан

Как сообщают партизаны, на территории левого берега Днепра Херсонской области российские военнослужащие все чаще появляются в гражданской одежде вместо камуфляжа.

При этом их легко идентифицировать по оружию или военному рюкзаку. Они часто передвигаются группами по 4-8 человек вместе со старшими, говорится в сообщении.

Как объясняют в "Атеше", одна из причин такого решения – страх перед местным населением.

Местные активно мониторят передвижение окупантов и размещение военных объектов, что сыграло ключевую роль в принятии командованием такого решения, - констатируют партизаны.

Какая ситуация на Херсонском направлении

По данным, собранным экспертами Института изучения войны, украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В начале октября в ISW отмечали, что российские военные передислоцировали на Херсонское направление подразделения 41 общевойсковой армии (ООС) и подразделения 810 отдельной морской пехотной бригады. Кроме того, там были замечены неуказанные подразделения русской морской пехоты.

В свою очередь, ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают опрокидывать подкрепления в этот район.

На днях стало известно, что Минобороны РФ сменило командующего Херсонским направлением. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.

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