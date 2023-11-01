Военные аналитики фиксируют новые попытки прорыва ВСУ на левобережье Херсонской области

ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы на Херсонском направлении.

Украинские военные продолжают наступать на левобережье Херсонской области

Российские утверждают, что на 31 октября украинские войска удерживают позиции и продолжают наземную активность на восточном (левом) берегу Херсонской области.

По их словам, украинские силы продолжают удерживать позиции в Крынках (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра), а также возле Антоновского автодорожного и железнодорожного мостов.

Также они утверждают, что украинские силы пытались прорвать российскую оборону возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Поймы (12 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Фото - understandingwar.org

Институт выяснил, что украинские военные 31 октября продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на мелитопольском направлении.

Российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Роботиного, Вербового, Новопрокоповки, Копани и Нестерянки.

Россияне 31 октября контратаковали в западной части Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По словам Генштаба Украины, российские воины безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Роботиного.

Какая ситуация на Херсонском направлении

По данным, собранным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продлили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 27 октября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше к югу под Антоновским мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Ранее аналитики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км восточнее Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.