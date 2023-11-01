Військові аналітики фіксують нові спроби прориву ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

ЗСУ намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки й Пойми на Херсонському напрямку.

Українські військові продовжують наступати на лівобережжі Херсонської області

Російські стверджують, що станом на 31 жовтня українські війська утримують позиції та продовжують наземну активність на східному (лівому) березі Херсонської області.

За їхніми словами, українські сили продовжують утримувати позиції в Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра), а також біля Антонівського автодорожнього та залізничного мостів.

Також вони стверджують, що українські сили намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та Пойми (12 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро).

Фото - understandingwar.org

Інститут з'ясував, що українські військові 31 жовтня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на мелітопольському напрямі.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного, Вербового, Новопрокопівки, Копані та Нестерянки.

Росіяни 31 жовтня контратакували у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За словами Генштабу України, російські вояки безуспішно намагалися поновити втрачені позиції поблизу Роботиного.

Яка ситуація на Херсонському напрямку

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.