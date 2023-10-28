ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області — військові аналітики

Геолокаційні дані вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок.

Українські ДРГ проводять операції на лівому березі Дніпра

За даними, зібраними експертами Інституту вивчення війни (ISW), українські оборонці продовжують просуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська просунулися далі на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

Раніше аналітики повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилась поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Висновки аналітиків за 27 жовтня

Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і в західній частині Запорізької області 27 жовтня.

У ніч з 26 на 27 жовтня російські війська завдали низки ракетних ударів і ударів з безпілотників по Україні.

Невідомі скоїли замах на колишнього українського політика-сепаратиста Олега Царьова, якого підтримує Росія, 27 жовтня.

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Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки 27 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Окупанти проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на південний захід від Донецька, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запоріжжя і просунулися вперед під Бахмутом.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив про формування другого чеченського добровольчого формування, названого на честь другого чеченського діяча, який боровся проти імперського російського правління.