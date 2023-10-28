ВСУ продвинулись на левобережье Херсонской области — военные аналитики

Геолокационные данные указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше к югу под Антоновским мостом к северу от Олешек.

Украинские ДРГ проводят операции на левом берегу Днепра

По данным, собранным экспертами Института изучения войны (ISW), украинские защитники продолжают продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продлили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 27 октября, указывают на то, что украинские войска продвинулись дальше к югу под Антоновским мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Ранее аналитики сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи Подстепного (20 км восточнее Херсона и 3 км от Днепра) и захватила участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

Выводы аналитиков за 27 октября

Украинские войска незначительно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области и продлили наступательные операции под Бахмутом и в западной части Запорожской области 27 октября.

В ночь с 26 на 27 октября российские войска нанесли ряд ракетных ударов и ударов по беспилотникам по Украине.

Неизвестные покушались на бывшего украинского политика-сепаратиста Олега Царева, которого поддерживает Россия, 27 октября.

Российские власти, вероятно, заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине, что является очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки 27 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Оккупанты проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, юго-западнее Донецка, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись вперед под Бахмутом.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о формировании второго чеченского добровольческого формирования, названного в честь второго чеченского деятеля, сражавшегося против имперского российского правления.