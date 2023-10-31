Що показала зміна командувача РФ на Херсонському напрямку — відповідь британської розвідки

Зміна командувача угруповання військ РФ "Дніпро" на Херсонському напрямку свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію, вважає британське Міноборони.

Чи був результат від зміни командувача РФ на Херсонському напрямку

За даними російських державних ЗМІ, заступник командувача російськими військами в Україні генерал-полковник Михаїл Теплінський, ймовірно, особисто взяв на себе командування Дніпровським угрупованням російських військ. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра.

Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бойові дії, оскільки українські сили намагаються відновити контроль над східним берегом річки, який контролюють росіяни.

Теплінський, ймовірно, користується великою повагою в російському Генеральному штабі і має досвід командування операціями в цьому районі, відзначили британські аналітики. Він був офіцером на місцях, який відповідав за відносно успішне виведення російських військ із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року.

Майже напевне відбиття українських атак у районі Дніпра та утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні, йдеться у огляді.

Призначення Теплінського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цю територію.