У РФ продовжують посилювати воєнну цензуру перед виборами — британська розвідка

Кремлівський режим продовжує посилювати цензуру в Росії напередодні президентських виборів. Москва хоче уникнути публічних обговорень війни проти України.

Розвідка Британії наголошує на посиленні воєнної цензури

Як пише британська розвідка, Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BVP3h4wbpW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2023

Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань, – констатується в огляді. Поширити

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".

Дуже ймовірно, що Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи "спеціальної військової операції" напередодні очікуваного переобрання президента Владіміра Путіна на новий термін у березні 2024 року, – підсумовується в огляді. Поширити

Пропаганда Кремля у школах

Як зазначає британська розвідка, російський парламент затвердив навчальну програму минулого року. Оновлений предмет "Основи безпеки життєдіяльності" орієнтований на старших школярів і включає модуль базової військової підготовки.

Він включатиме поводження з автоматами Калашнікова, використання ручних гранат, операції з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та надання першої допомоги на полі бою. Школярі також можуть відвідати ветерани війни з Україною.

За даними розвідки, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити школярів з обґрунтуванням Кремлем необхідності "спеціальної військової операції", прищепити школярам бойовий настрій та скоротити терміни підготовки до подальшої мобілізації.