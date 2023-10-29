У РФ продовжують посилювати воєнну цензуру перед виборами — британська розвідка

Кремлівський режим продовжує посилювати цензуру в Росії напередодні президентських виборів. Москва хоче уникнути публічних обговорень війни проти України.
Розвідка Британії наголошує на посиленні воєнної цензури
Як пише британська розвідка, Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" в Росії під час наукової та навчальної діяльності.
Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) "політично прийнятних, прокремлівських поглядів".
Пропаганда Кремля у школах
Як зазначає британська розвідка, російський парламент затвердив навчальну програму минулого року. Оновлений предмет "Основи безпеки життєдіяльності" орієнтований на старших школярів і включає модуль базової військової підготовки.
Він включатиме поводження з автоматами Калашнікова, використання ручних гранат, операції з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та надання першої допомоги на полі бою. Школярі також можуть відвідати ветерани війни з Україною.
За даними розвідки, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити школярів з обґрунтуванням Кремлем необхідності "спеціальної військової операції", прищепити школярам бойовий настрій та скоротити терміни підготовки до подальшої мобілізації.
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