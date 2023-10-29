У РФ порушили десятки справ щодо мігрантів за відмову воювати проти України

У Москві проти 22 мігрантів з Центральної Азії порушили кримінальні справи у зв'язку з ухиленням від військової служби в рамках мобілізації.

Що відомо про справи проти мігрантів у РФ

Як зазначає Слідчий комітет РФ, йдеться про мігрантів, які отримали громадянство Росії. Їхні особисті справи вивчаються. У РФ відмова від служби в армії загрожує позбавленням російського паспорта.

Перевіряється законність набуття ухильниками громадянства Російської Федераці", — йдеться в повідомленні. Поширити

Також у Слідкомі зазначили, що в Росії понад 80 осіб, які народилися в країнах Центральної Азії, і мають російське громадянство, були направлені на військову службу у складі збройних сил.

РФ вербує мігрантів на війну проти України

Розвідка Великої Британії повідомила, що російське керівництво вербує на війну з Україною трудових мігрантів з Центральної Азії, пропонуючи їм гроші та прискорене отримання громадянства.

Рекрутери пропонують бонуси за реєстрацію в розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць.

Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

Нагадаємо, як повідомили аналітики, російські військові продовжують вербувати кубинських громадян для війни в Україні, можливо, у складі відносно елітних повітряно-десантних формувань.

Так, 29 вересня російське опозиційне видання Mobilization News заявило, що науковий співробітник Інституту історії РАН, член Експертної ради при уряді РФ Володимир Шкунов завербував вісім громадян Куби для участі у війні в Україні.

Також 30 вересня агентство Reuters повідомило, 119 кубинців навчаються на російській військовій базі за межами міста Тула і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.

Росіяни масово залучають кубинських найманців для війни проти України, після чого відправляють їх на східну лінію фронту.