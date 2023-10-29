В РФ возбудили десятки дел против мигрантов за отказ воевать против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ возбудили десятки дел против мигрантов за отказ воевать против Украины

Оккупанты
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Источник:  online.ua

В Москве против 22 мигрантов из Центральной Азии возбудили уголовные дела в связи с уклонением от военной службы в рамках мобилизации.

Что известно о делах против мигрантов в РФ

Как отмечает Следственный комитет РФ, речь идет о мигрантах, получивших гражданство России. Их личные дела изучаются. В РФ отказ от службы в армии грозит лишением российского паспорта.

Проверяется законность обретения уклонителями гражданства Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Также в Следкоме отметили, что в России более 80 человек, родившихся в странах Центральной Азии и имеющих российское гражданство, были направлены на военную службу в составе вооруженных сил.

РФ вербует мигрантов на войну против Украины

Разведка Великобритании сообщила, что российское руководство вербует на войну с Украиной трудовых мигрантов из Центральной Азии, предлагая им деньги и ускоренное получение гражданства.

Рекрутеры предлагают бонусы за регистрацию в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц.

Мигрантам также было предложено ускоренный путь получения российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Напомним, как сообщили аналитики, российские военные продолжают вербовать кубинских граждан для войны в Украине, возможно, в составе элитных воздушно-десантных формирований.

29 сентября российское оппозиционное издание Mobilization News заявило, что научный сотрудник Института истории РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Владимир Шкунов завербовал восемь граждан Кубы для участия в войне в Украине.

Также 30 сентября агентство Reuters сообщило, 119 кубинцев учатся на российской военной базе за пределами города Тула и некоторые кубинские новобранцы уже находятся в Украине.

Россияне массово привлекают кубинских наемников для войны против Украины, после чего отправляют их на восточную линию фронта.

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