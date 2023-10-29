В РФ продолжают усиливать военную цензуру перед выборами – британская разведка

Кремлевский режим продолжает усиливать цензуру в России в преддверии президентских выборов. Москва хочет избежать публичных обсуждений войны против Украины.
Разведка Британии отмечает усиление военной цензуры
Как пишет британская разведка, Министерство просвещения РФ, по некоторым сообщениям, в середине октября дало указание университетам избегать открытого обсуждения каких-либо "отрицательных политических, экономических и социальных тенденций" в России во время научной и учебной деятельности.
Британская разведка считает, что в долгосрочной перспективе этот шаг продолжит тенденцию формирования политики РФ в эхокамере (метафора, которая тождественна информационному пузырю с эффектом усиления мессиджей. – ред.) "политически приемлемых, прокремлевских взглядов".
Пропаганда Кремля в школах
Как отмечает британская разведка, российский парламент утвердил обучающую программу в прошлом году. Обновленный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" ориентирован на старших школьников и включает в себя модуль базовой военной подготовки.
Он будет включать в себя обращение с автоматами Калашникова, использование ручных гранат, операции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и оказание первой помощи на поле боя. Школьники могут посетить ветераны войны с Украиной.
По данным разведки, новая учебная программа имеет три цели: ознакомить школьников с обоснованием Кремлем необходимости "специальной военной операции", привить школьникам боевое настроение и сократить сроки подготовки к дальнейшей мобилизации.
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