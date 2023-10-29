Инструкторы РФ обучают операторов дронов в Беларуси – ЦНС

В Беларусь прибывают российские инструкторы на проведение учений по оперированию БпЛА.

Россияне готовят операторов БПЛА на Беларуси

По сообщениям партизан, инструкторы прибывают в город Береза Брестской области. Они будут готовить операторов беспилотников Вооруженных сил Республики Беларусь.

Основной их задачей является подготовка операторов БПЛА ВС РБ. В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S350, - говорится в сообщении ЦНС. Поделиться

Центр не исключает, что россияне будут вербовать военнослужащих ВС РБ в ряды своей армии.

Что известно о сотрудничестве РФ и Белоруссии

Недавно мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заметила, что Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на 8 полигонах.

Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.

Также Россия активно работает с промышленностью Белоруссии для наращивания производства снарядов.

Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) русская Федерация не сумеет сделать.

Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".

Как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые русско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Белоруссии свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.