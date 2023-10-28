К границе Латвии мигранты в Беларуси принесли людей "без признаков жизни" — видео

Пограничники Латвии сообщили, что иммигранты со стороны Беларуси привезли к границе тела двух человек без видимых признаков жизни. Их оставили лежать на земле.

Мигранты принесли к границе Латвии тела двух человек

Латвийские пограничники во время мониторинга границы заметили, что группа лиц вблизи государственной границы со стороны Беларуси перемещала человека на самодельных носилках.

На место происшествия выехали дополнительные пограничники, которые стали свидетелями того, как одного человека привезли и оставили лежать на земле у латвийско-беларусской границы, а через некоторое время рядом оставили другого человека без видимых признаков жизни.

Сообщается, что за указанной группой ведется наблюдение и мониторинг ситуации.

Ситуация на латвийско-беларусской границе

В Пограничной службе отмечают, что на границе Латвии и Беларуси идет гибридная угроза со стороны беларусских властей. Несмотря на холодные погодные условия, она становится еще более интенсивной.

Чтобы предотвратить угрозу здоровью и жизни людей, пограничникам приходилось вызвать бригады экстренной медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи людям, доставленным или прибывшим на территорию Латвии истощенными и часто с обморожениями.

Однако не всегда в таких ситуациях удается спасти людей, объясняют представители пограничной службы.

Согласно законодательству Латвии, незаконное перемещение лиц через государственную границу, а также умышленное оставление лица без помощи, если оно находится в опасной для жизни или здоровья ситуации, предусматривает уголовную ответственность и фактическое лишение свободы.