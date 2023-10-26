В Польше стартовали масштабные военные учения у границы с РФ и РБ

26 октября в Польше начались тактические учения с войсками Войска Польского ŻUBR-23. Целью учений будет укрепление сотрудничества Войска Польского с правительственной администрацией и улучшение ведения тактических операций подразделениями военно-оперативной группы PODLASIE.

Что известно о военных учениях в Польше

Обучение также будет проходить вне полигона (на так называемой нетрадиционной местности), а важнейшей его задачей станет проверка способности подразделений выполнять боевые задачи.

Учения будут проходить на территории Мазовецкого, Подлясского, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. На этих территориях во время учеб будут перемещаться военнослужащие и техника, а в некоторых местах будут оборудованы огневые точки.

В рамках сотрудничества с местными службами военные также проверят системы оповещения.

Польское войско будет поддерживать полиция и пожарная служба.

НАТО начала военные учения с использованием платформ для ядерного оружия

Учения проводятся в условиях, когда Россия грозится применить ядерное оружие и намерена выйти из глобального соглашения о запрещении ядерных испытаний. Маневры проходят преимущественно в воздушном пространстве над Италией, Хорватией и Средиземноморьем, а задействованная техника включает современные истребители, самолеты-разведчики, заправщики, а также стратегические бомбардировщики B-52.

По этому случаю генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об актуальности ядерного сдерживания на фоне продолжающейся в Украине войны. Он подчеркнул, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, является напоминанием о той важной роли, которую играет ядерное оружие НАТО в стратегии сдерживания.

Несмотря на то, что это обычные учения, "Устойчивый полдень" поможет обеспечить надежность, эффективность и безопасность ядерного сдерживания, - отметил генсек. Поделиться

И хотя официальные источники не сообщают о подробностях маневров, военные эксперты считают, что силы Альянса будут отрабатывать способы безопасной транспортировки американского ядерного оружия на европейскую территорию из подземных хранилищ в самолеты, а также его установку на боевые самолеты. Известно, что американское ядерное оружие хранится на севере Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии, хотя официально это не подтверждено, отметили эксперты.