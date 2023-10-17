Силы 13 стран Североатлантического альянса 16 октября начали военные учения под названием Steadfast Noon "Устойчивый полдень". Это ежегодная учеба НАТО, которая длится более десяти лет, но в этот раз в маневрах будут задействованы платформы для ядерных вооружений.

НАТО начала военные учения с использованием платформ для ядерного оружия

Учения проводятся в условиях, когда Россия грозится применить ядерное оружие и намерена выйти из глобального соглашения о запрещении ядерных испытаний. Маневры проходят преимущественно в воздушном пространстве над Италией, Хорватией и Средиземноморьем, а задействованная техника включает современные истребители, самолеты-разведчики, заправщики, а также стратегические бомбардировщики B-52.

По этому случаю генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об актуальности ядерного сдерживания на фоне продолжающейся в Украине войны. Он подчеркнул, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, является напоминанием о той важной роли, которую играет ядерное оружие НАТО в стратегии сдерживания.

Несмотря на то, что это обычные учения, "Устойчивый полдень" поможет обеспечить надежность, эффективность и безопасность ядерного сдерживания, - отметил генсек. Поделиться

И хотя официальные источники не сообщают о подробностях маневров, военные эксперты считают, что силы Альянса будут отрабатывать способы безопасной транспортировки американского ядерного оружия на европейскую территорию из подземных хранилищ в самолеты, а также его установку на боевые самолеты. Известно, что американское ядерное оружие хранится на севере Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии, хотя официально это не подтверждено, отметили эксперты.

Масштабные учения НАТО в Балтийском море

Как отмечает прессслужба Альянса, во время двухнедельных маневров в Балтийском море с участием около 30 судов и до 3000 военных намерены отработать отражение потенциального нападения России, а также контрудары.

Более того, бойцы НАТО будут тренироваться проводить десантные операции и удары с моря по суше.

По словам немецкого вице-адмирала Яна Кристиана Каака, надежное сдерживание врага требует наличия и оборонительных, и наступательных возможностей.

Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности, – заявил он. Поделиться

Кроме того, отмечается, что участницами учений станут страны из акватории Балтийского моря, включая Швецию, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия и Франция.