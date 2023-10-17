Сили 13 країн Північноатлантичного альянсу 16 жовтня розпочали військові навчання під назвою Steadfast Noon "Стійкий полудень". Це щорічне навчання НАТО, яке триває вже понад десять років, але цього разу в маневрах будуть задіяні платформи для ядерних озброєнь.

НАТО розпочало військові навчання із застосуванням платформ для ядерної зброї

Навчання проводяться в умовах, коли Росія загрожує застосувати ядерну зброю і має намір вийти із глобальної угоди про заборону ядерних випробувань. Маневри проходять переважно у повітряному просторі над Італією, Хорватією та Середземномор'ям, а до задіяної техніки входять сучасні винищувачі, літаки-розвідники, заправники, а також стратегічні бомбардувальники B-52.

З цієї нагоди генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про актуальність ядерного стримування на тлі війни, що триває в Україні. Він наголосив, що повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, є нагадуванням про ту важливу роль, яку відіграє ядерна зброя НАТО у стратегії стримування.

Незважаючи на те, що це звичайні навчання, "Стійкий полудень" допоможе забезпечити надійність, ефективність та безпеку ядерного стримування, - зазначив генсек. Поширити

І хоча офіційні джерела не повідомляють про подробиці маневрів, військові експерти вважають, що сили Альянсу відпрацьовуватимуть способи безпечного транспортування американської ядерної зброї на європейську територію з підземних сховищ до літаків, а також його встановлення на бойові літаки. Відомо, що американська ядерна зброя зберігається на півночі Італії, у Туреччині, Бельгії, Нідерландах та Німеччині, хоча офіційно це не підтверджено, зазначили експерти.

Масштабні навчання НАТО у Балтійському морі

Як зазначає пресслужба Альянсу, під час двотижневих маневрів у Балтійському морі за участі близько 30 суден і до 3000 військових мають намір відпрацювати відбиття потенційного нападу Росії, а також контрудари.

Ба більше, бійці НАТО будуть тренуватися проводити десантні операції та удари з моря по суходолу.

За словами німецького віце-адмірала Яна Крістіана Каака, надійне стримування ворога вимагає наявності і оборонних, і наступальних спроможностей.

Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про пильність, – заявив він. Поширити

Окрім того, наголошується, що учасницями навчань стануть країни з акваторії Балтійського моря, включно зі Швецією, а також США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція.